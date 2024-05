Reproducao: Google Street View Adolescente chamou o Corpo de Bombeiros após colocar fogo no quarto onde estavam os corpos dos pais

Um adolescente de 16 anos matou os pais a marteladas e colocou fogo no quarto onde dormiam. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (23) em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro , após uma discussão familiar. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o crime.

O que diz o adolescente?

À polícia, o adolescente afirmou que a discussão começou porque os pais não o deixaram faltar na escola. Ele teria dito que gostaria de descansar para uma aula de jiu-jítsu.

O crime

O jovem disse, em depoimento, que matou os pais a marteladas, depois saiu para lanchar com um amigo e, quando voltou pra casa, ateou fogo no quarto onde tinha deixado os corpos.

A casa fica na Estrada da Ligação. Após as chamas consumirem o segundo andar da casa, o adolescente chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil declarou, por meio de nota, que o adolescente foi conduzido por militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes disseram ainda que mais testemunhas serão ouvidas e mais diligências serão realizadas para esclarecer a razão do crime.

