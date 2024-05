Reprodução/Facebook Montanha de areia em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre amanheceu com uma montanha de mais de 1,5 metro de areia após a água baixar. Em registros realizados nas redes sociais, moradores da região das Ilhas, uma das mais impactadas na tragédia, mostram o resultado das chuvas.

"Impressionante a quantidade de areia na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, nas proximidades da Colônia Z5", escreveu uma moradora, que mostrou como ficou Ilha Pintada depois do nível da água baixar.

Assista abaixo:





Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a limpeza na cidade está sendo realizada desde o dia 10 de maio. Até o momento, o Departamento de Limpeza Urbana da cidade (DMLU) calcula ter retirado 4.148 toneladas de resíduos das ruas.

Por causa da tragédia, a Prefeitura mobilizou 800 garis, 168 caminhões e 30 retroescavadeiras para retirar os lixos. Moradores e comerciantes também estão auxiliando.

Balanço

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul subiu de 162 para 163, de acordo com o boletim da Defesa Civil do estado divulgado às 9h desta quinta-feira (23) . No entanto, o número de desaparecidos caiu de 75 para 72.

Segundo o boletim, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) é de 581.643 pessoas. O número de pessoas em abrigos diminuiu para 65.762, e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.342.643 de pessoas.

