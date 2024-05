Reprodução/redes sociais Passadeiras foram levadas por correnteza no RS

Duas passadeiras, espécies de passarelas flutuantes, foram levadas por uma enxurrada no interior do Rio Grande do Sul , nesta quinta-feira (23). Instalados pelo Exército Nacional há cerca de oito dias, os equipamentos que ligavam Arroio do Meio a Lajeado não resistiram à força da correnteza. Ninguém ficou ferido.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as duas passarelas sendo arrastadas. Em nota, O Comando Conjunto da Operação Taquari disse que uma das passarelas (localizada no rio Forqueta) se rompeu e levou a segunda, com a correnteza.





"O Comando Conjunto da Operação Taquari 2 já está providenciando outra passadeira para o local, a fim de atender a população. Ela será lançada assim que as condições de segurança do rio e climáticas permitirem", diz o comunicado divulgado nesta quinta.

As passadeiras já haviam sido interditadas por conta do risco de rompimento com as novas chuvas. O equipamento tinha 80 metros de extensão e permitia a passagem de 45 pessoas por minuto.

Confira a nota do Exército

Na tarde do dia 23 de maio de 2024, em decorrência das fortes chuvas e aumento expressivo da correnteza, uma das passadeiras, localizada no Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio, se rompeu e levou a segunda passadeira que estava a sua jusante. Não houve feridos.

As passadeiras já haviam sido interditadas em decorrência do aumento do volume de água e da correnteza no Rio Forqueta.

O Comando Conjunto da Operação Taquari já está providenciando outra equipagem para o local, a fim de atender a população.

Outra passadeira será lançada para restabelecer a passagem entre essas duas cidades, assim que as condições climáticas e a situação do rio permitirem.

Os municípios, que ficam no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, estavam isolados após a queda das pontes principais.

Situação no RS

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul se mantém em 163, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado às 18h desta quinta-feira (23). Já o número de desaparecidos está em 64.

Na última atualização, o órgão informou que o número de municípios afetados também subiu, saindo de 468 para 469, em relação ao boletim divulgado nesta manhã — o estado tem 497 cidades em sua totalidade.

