Reprodução Taquari é um dos municípios mais atingidos pelas chuvas

A redução do nível da água das enchentes no Rio Grande do Sul começaram a mostrar à população gaúcha os prejuízos da tragédia. No município de Taquari, um dos mais atingidos pelas chuvas, um navio foi levado até o telhado do escritório do estaleiro onde foi construído.

As imagens divulgadas mostram a embarcação bem próxima ao nível do telhado. Ele fica a aproximadamente 20 metros do chão. De acordo com a publicação, a embarcação estava pronta para ser vendida, entretanto, estava no processo de vistoria final antes das enchentes. A equipe do estaleiro conseguiu rebocá-lo até um ponto longe do prédio antes de a água baixar.

O Estaleiro Colorado é do empresário Cláudio Bier. Ele foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Já o navio tem o nome da mãe do empresário, Octavilina Amoretti Bier.

Morte por leptospirose

Um homem de 67 anos morreu de leptospirose no município de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul . A morte ocorreu na sexta-feira (17), mas somente foi confirmada pela secretaria municipal de saúde no domingo (19). O governo do estado confirmou a informação nesta segunda-feira (20).

"Esse é o primeiro caso de óbito confirmado no RS após as enchentes registradas desde o final de abril. Contudo, não é o primeiro do ano no estado, visto que a leptospirose é uma doença considerada endêmica, ou seja, com circulação sistemática no ambiente. Contudo, episódios como a dos alagamentos aumentam a chance de infecção", alertou o governo estadual.

