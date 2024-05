Divulgação Polícia Civil Casa onde os dois foram encontrados

Um casal foi descoberto sem vida em uma residência na área rural de Itaiópolis, Santa Catarina , em um intervalo de menos de 24 horas. O corpo de Ângela Maria Kazmierczak Partala, 44 anos, foi encontrado no último domingo (19), enquanto o de Gerônimo Kosmala, 58 anos, foi encontrado na segunda-feira (20). Ambas as mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado encarregado do caso, Eduardo Borges, os corpos não apresentavam sinais de violência. Borges esclareceu que os dois mantinham um relacionamento, mas não compartilhavam o mesmo domicílio.

"A casa era do homem. Ele tinha 58 anos, e a mulher estava alguns dias na casa. A natureza do relacionamento deles não é bem exata", afirmou o delegado ao jornal O Globo.

No domingo, as autoridades foram chamadas devido à morte da mulher. Menos de 24 horas depois, na segunda-feira, foram novamente acionadas após a descoberta do óbito do homem. Segundo Borges, uma sobrinha de Gerônimo, também residente na residência, foi quem alertou as autoridades.

Investigação

O delegado destacou que não foram identificadas evidências de agressão ou sinais que pudessem esclarecer as duas mortes. Portanto, a polícia está aguardando os resultados dos laudos periciais para avançar na investigação.

"Ainda não tem os laudos periciais. Com isso, a causa da morte ainda é incerta porque depende de exames laboratoriais. E enquanto não houver a concretização desses exames, a linha de investigação segue em aberto, estamos adotando todas as linhas possíveis", explica o delegado.



