Reprodução/redes sociais Frentista foi arrastada em posto de combustível de MG

Um acidente movimentou a cidade de Mar da Espanha, em Minas Gerais , no último sábado (18). Uma frentista de um posto de combustíveis foi arrastada por um carro após o motorista arrancar com a mangueira presa no veículo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a frentista, que não foi identificada, tentando tirar a mangueira do carro do cliente enquanto o motorista acelera.

O vídeo mostra que o motorista arrancou logo após efetuar o pagamento. Ele, entretanto, não notou que a frentista ainda não tinha retirado a mangueira estava engatada no tanque.

Veja abaixo:





Imediatamente após a queda da frentista, ao menos quatro pessoas que estavam no posto se reuniram para prestar os primeiros socorros. O estado de saúde da funcionária é desconhecido.

Ao mesmo tempo, as imagens mostram que o motorista deixou o local sem prestar assistência.

A cidade de Mar da Espanha está localizada na Zona da Mata Mineira, a cerca de 358 km da capital Belo Horizonte. O município tem cerca de 12 mil habitante, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , realizado em 2022.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp