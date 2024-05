Reprodução/redes sociais Complexo custou o investimento de R$ 3,5 milhões a prefeitura

As fortes chuvas em Salvador na tarde desta terça-feira (21) causaram o desabamento de parte da estrutura do Complexo Raimundo Varela. Localizado no final de linha do bairro Fazenda Grande IV, o espaço havia foi inaugurado em fevereiro deste ano e era usado para atividades de esporte e lazer.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a estrutura já passou por vistoria técnica e deve ser restaurada assim que as chuvas diminuírem.

O espaço, que custou o investimento de R$ 3,5 milhões a prefeitura da capital baiana, foi batizado em homenagem ao apresentador Raimundo Varela, que faleceu em setembro de 2023.

O complexo é estruturado com campo, academia e quadra poliesportiva, além de uma praça que foi construída para jogos de mesa e uma série de equipamentos infantis, como gangorras e escorregadores. O objetivo da estrutura era oferecer um espaço próprio para atividades esportivas e de lazer à população.

Salvador tem previsão de chuva para a semana

A previsão para toda a semana é de chuva em Salvador, segundo a Defesa Civil, que informou também que o volume de chuva nesta terça foi três vezes maior que o esperado. Os termômetros devem registrar, nesta quarta (22), temperatura mínima de 26º e máxima de 29º, com chuvas acompanhadas de trovoadas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp