O governo do Rio Grande do Sul confirmou, na noite desta terça-feira (21), a segunda morte por leptospirose relacionada às chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas.

A nova vítima era um homem de apenas 33 anos que vivia no município de Venâncio Aires , a cerca de 185 quilômetros de Porto Alegre. O município, inclusive, já havia contabilizado outros dois casos da doença neste mês - ambos não resultaram em óbito.

A primeira morte por leptospirose foi confirmada na noite da última segunda-feira (20) . A vítima era um idoso de 67 anos, natural de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes.

A doença é uma das que mais preocupa as autoridades de saúde, pois há grande risco de casos em razão do contato com a água das cheias. A leptospirose é causada pela bactéria leptospira, presente na urina de roedores e comumente adquirida pelo contato com água ou solo contaminados.

Sintomas



Veja os principais sintomas da doença:

- Na fase inicial, os pacientes podem sentir febre igual ou maior que 38 ºC;

- Dor na região lombar ou na panturrilha;

- Dor de cabeça;

- Conjuntivite

Os sinais de alerta para gravidade da doença são tosse, hemorragias ou insuficiência renal.

Tratamento





O Ministério da Saúde informou que os casos suspeitos de leptospirose devem iniciar o tratamento contra a doença imediatamente, sem a necessidade de confirmação laboratorial.

A recomendação da pasta é que pacientes que apresentem febre e dores, sobretudo na região lombar e na panturrilha, que tiveram contato com água ou lama da inundação por um período de até 30 dias antes do início dos sintomas, recebam tratamento com quimioprofilaxia.

