Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Água começou a baixar no centro da cidade de Porto Alegre

A região de Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, tem alerta para enchente entre quarta e sexta-feira desta semana, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Segundo o órgão, há previsão de chuva para os próximos dias , que podem chegar até os 150 mm entre quarta (22) e quinta-feira (23).

"Nestas condições, o risco hidrológico se agravará devido à permanência do deflúvio elevado proveniente do lago Guaíba, cujo nível elevado pode ser acentuado pelas condições dos ventos de sul/sudeste, e devido à possibilidade de elevação dos níveis dos rios nas bacias dos rios Camaquã, Arroio Fragata e Canal São Gonçalo, rio Piratini, Arroio Grande e Jaguarão", diz Cemaden.

Segundo o boletim, há possibilidade das chuvas também causarem enchentes na fronteira com o Uruguai, no sudoeste, que passa pelo centro do estado gaúcho e pela região metropolitana de Porto Alegre, até o litoral norte.

Ainda, no sudoeste do RS, a previsão é de possibilidade de nova elevação do rio Uruguai e seus afluentes Ibicuí, Santa Maria, Ibirapuitã e Quaraí. Em Santa Maria, há "possibilidade de inundações de rios e córregos urbanos, e de alagamentos em áreas urbanizadas com sistema de drenagem deficiente, devido à possibilidade de pancadas e chuva contínua, principalmente durante a quinta-feira".

O Cemaden destaca que as chuvas previstas para a região do lago Guaíba, podem agravar a situação da região metropolitana de Porto Alegre. Às 6h desta terça-feira, o nível do Guaíba estava em 4,10 metros, ainda 1,10 metro acima da cota de inundação, de 3 metros.

Previsão para esta terça-feira (21)

Nesta terça-feira (21), a previsão para Porto Alegre (RS) é de chuvas isoladas, com os termômetros marcando entre 10°C e 20°C. Em Florianópolis (SC), a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 22°C. Em Curitiba (PR), as temperaturas devem ficar entre 13°C e 22°C.

Em São Paulo, os termômetros ficam entre 16°C e 24°C, nesta terça-feira. As chuvas só devem acontecer na sexta-feira. No RIo de Janeiro, os termômetros devem ficar entre 19°C e 26°C. Em Belo Horizonte (MG), as temperaturas ficam entre 16°C e 28°C. E em Vitória (ES), a mínima para hoje é de 22°C e a máxima de 29°C.

