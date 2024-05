Reprodução: Redes Sociais Jacaré em aréa residencial na Cidade de Deus

Um jacaré, que estava em uma área residencial, foi visto sendo capturado por moradores na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na noite de segunda-feira (20). Na gravação é possível ver pessoas aglomeradas em volta do animal, enquanto um homem o retira do espaço utilizando uma corda.

O réptil ainda foi atacado por dois cachorros. Contudo, as testemunhas dizem que "ninguém maltratou o jacaré. Eu moro na localidade, o menino conseguiu dominar o animal pela corda e colocou ele de volta ao ambiente dele", disse um rapaz nas redes sociais.

Veja o vídeo:





Testemunhas disseram ainda que o jacaré teria vindo de um 'valão' que fica próximo ao prédio onde ele foi capturado. A Cidade de Deus está localizada na região de Jacarepaguá, Zona Oeste, e tem relatos de animais mais silvestres aparecerem com frequência.

