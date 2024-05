Reprodução / CNN Brasil - 26.07.2023 Ciclone extratropical deve atingir a região Sul nesta semana

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ter novos dias de instabilidade nesta semana. Entre essa terça-feira (21) e sexta-feira (24), as chuvas devem superar os 100mm no RS, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A causa seria um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que se forma no estado gaúcho, e o avanço de uma massa de ar fria de origem polar.

O ciclone extratropical "acentuará o contraste térmico entre o vento quente e úmido de norte e o ar frio de sul, intensificando as tempestades e também aumentando os volumes de chuva previstos", diz o Inmet.

Na Campanha Gaúcha e na Serra do Sul, as temperaturas mínimas ficam próximas ou abaixo de zero. Na capital, Porto Alegre, as mínimas devem ficar abaixo de 10°C a partir de sexta-feira. Ainda, há possibilidade de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Deve haver ainda rajadas de vento acima de 80 km/h, e queda de granizo nessa região. No próximo fim de semana, além do sul do país, São Paulo, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, e o sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás devem ser afetados também.

Previsão para hoje

Nesta terça-feira (21), a previsão para Porto Alegre (RS) é de chuvas isoladas, com os termômetros marcando entre 10°C e 20°C. Em Florianópolis (SC), a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 22°C. Em Curitiba (PR), as temperaturas devem ficar entre 13°C e 22°C.

Em São Paulo, os termômetros ficam entre 16°C e 24°C, nesta terça-feira. As chuvas só devem acontecer na sexta-feira. No RIo de Janeiro, os termômetros devem ficar entre 19°C e 26°C. Em Belo Horizonte (MG), as temperaturas ficam entre 16°C e 28°C. E em Vitória (ES), a mínima para hoje é de 22°C e a máxima de 29°C.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.