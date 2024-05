Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Água começa a baixar no centro da cidade de Porto Alegre





O governo federal anunciou nesta segunda-feira (20) o início da construção do banco de dados destinado ao pagamento do "Auxílio Reconstrução" - um PIX no valor de R$ 5,1 mil destinado às famílias afetadas pelas chuvas históricas que assolam o Rio Grande do Sul, causando perdas de bens pessoais e renda.

De acordo com o ministro da Integração Regional, Waldez Góes, a responsabilidade pela próxima etapa, a partir de quarta-feira (22), recai sobre as prefeituras, que devem enviar ao governo federal uma relação das áreas atingidas.

A partir do dia 27, as famílias afetadas deverão acessar o portal gov.br e confirmar as informações fornecidas pelas prefeituras. Somente após a confirmação e validação desses dados, conforme comunicado do governo, o pagamento será efetuado.

Atualmente, 369 municípios estão habilitados para que as famílias possam receber o auxílio, criado pelo governo federal em resposta à situação emergencial enfrentada no estado.