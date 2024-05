Reprodução/Prefeitura de Novo Hamburgo Equipes de limpeza trabalham em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul

A água começou a baixar em algumas cidades do Rio Grande do Sul . Em Porto Alegre , por exemplo, comerciantes voltaram ao centro para realizar limpeza e calcular o prejuízo. Outros municípios extremamente afetados pelas chuvas, como São Leopoldo e Novo Hamburgo, também estão trabalhando para retirar o lixo deixado pelas enchentes.

Veja abaixo:

Comerciantes retiram lama das lojas em Porto Alegre Rafa Naddermeyer/Agência Brasil Água começa a baixar no centro da cidade de Porto Alegre Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Comerciantes de Porto Alegre ainda calculam o prejuízo e retiram pertences perdidos após água baixar Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Comerciantes voltaram ao centro de Porto Alegre após volume de água diminuir Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O centro de Porto Alegre ficou completamente alagado após as chuvas das últimas semanas Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Equipes de limpeza trabalham em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Reprodução/Prefeitura de Novo Hamburgo Após 15 dias, é possível ver Avenida Atalíbio Taurino de Resende, em São Leopoldo Reprodução/Prefeitura de São Leopoldo Membros do Exército ajudam na limpeza da cidade de Lajeado Reprodução/Prefeitura de Lajeado Prefeitura de Canoas inicia limpeza em bairros da cidade Prefeitura de Canoas Prefeitura de Canoas inicia obra de recuperação do Dique Rio Branco Reprodução/Prefeitura de Canoas

