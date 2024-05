Reprodução: Redes Sociais Professora e os dois filhos foram mortos por PM

Uma professora e os dois filhos foram assassinados na noite de quinta-feira (16), dentro da própria casa, em Apiaí (SP). O suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro da vítima, um policial militar que trabalha no Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Segundo a polícia, foram cerca de sete tiros disparados. A professora Josilene Rosa, 39 anos, e os filhos, Gabriel e Arthur Miranda, de 20 e 12 anos, foram baleados e morreram no local.

O militar está foragido. O caso foi registrado como peculato, homicídio e feminicídio na delegacia do município.

Motivos do crime

Segundo a investigação, Josilene e o PM, que não teve o nome divulgado, se relacionaram por seis meses e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

A motivação ainda é apurada, segundo Valmir Oliveira, delegado à frente da investigação. "A gente ainda não sabe a motivação, mas tudo indica que tenha sido em razão do rompimento do namoro que ele tinha com a vítima", disse em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

A Polícia Militar de São Paulo iniciou um inquérito para investigar o caso. Diligências estão sendo realizadas na cidade de Capão Bonito, onde ele reside, para encontrá-lo. Um helicóptero da PM também está sendo utilizado nas buscas.

A Prefeitura de Apiaí decretou luto oficial de três dias pela morte das vítimas.

"Uma perda que abala o coração da comunidade", diz texto publicado pela gestão municipal. Nota diz que a professora era conhecida por sua paixão pela musicalização infantil, tocando a vida de muitos alunos com sua alegria e seu talento. "A notícia de sua morte e a de seus filhos, Gabriel e Arthur, na última quinta-feira (16) de maio, trouxe uma onda de tristeza e solidariedade por todo o município".

