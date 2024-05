Reprodução/Prefeitura de Porto Alegre A comporta 3 do Muro da Mauá, na rua Padre Tomé, no Centro Histórico, foi aberta





O Ministério Público do Rio Grande do Sul já atuou 65 estabelecimentos comerciais na região metropolitana de Porto Alegre nas últimas duas semanas. O MP-RS recebeu 680 denúncias por causa de preços abusivos praticados por empresários no período de calamidade que vive o estado gaúcho por conta das tempestades.

De acordo com informações da promotoria, boa parte das atuações foram feitas em postos de gasolinas, mercados, farmácias e empresas que realizam revendas de água e gás. Os agentes de fiscalização chegaram a identificar galões de 20 litros de água sendo comercializados a R$ 80, segundo o jornal O Globo.

Duas pessoas que trabalham em um posto de gasolina foram presas durante a operação do MP. O órgão não revelou ainda o endereço e qual o motivo da dupla ter sido levada para a delegacia.

Quem quiser fazer denúncias aos agentes de fiscalização, basta enviar um e-mail para precoabusivo@mprs.mp.br. O Ministério Público recebeu 680 reclamações e já conseguiu averiguar 315 casos.

Apesar do nível do rio Guaíba ter caído neste sábado (18), o sofrimento dos gaúchos segue. Até o momento, 461 cidades foram afetadas pelas tempestades, de acordo com o boletim da Defesa Civil. São mais de 2,3 milhões de pessoas prejudicadas pelas inundações e 155 mortes confirmadas, vítimas da tragédia.

