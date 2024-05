Reprodução: Arquivo Pessoal/ Divulgação/Instagram Santo André Depressão Fogo no Hospital Heliópolis, na Zona Sul de SP

Um princípio de incêndio atingiu o Complexo Hospitalar Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (17). Não houve feridos, mas parte do hospital foi danificada. O fogo foi controlado pelos bombeiros.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do complexo hospitalar e ninguém ficou ferido. A pasta ressaltou que não havia pacientes no andar afetado.

Veja o momento das chamas no hospital:





O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada para realizar uma vistoria no local. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública comunicou que a Polícia Civil investigará o incêndio no hospital. O caso foi registrado como incêndio no 26° DP (Sacomã). A perícia também será realizada no local.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.