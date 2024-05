Reprodução: Redes Sociais Banhistas estavam na Pedra do Pampo, que separa o mar aberto da prainha, quando foram engolidos pelas ondas.

Banhistas da Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói (RJ), foram arrastados por forte onda na manhã de sexta-feira (17). Ao menos duas pessoas forma derrubados pela correnteza.

Um alerta de ressaca emitido pela Marinha está em vigor desde a manhã desta quinta-feira (16) e deve durar até a manhã deste sábado (18). No entanto, a recomendação é evitar entrar no mar neste fim de semana. As ondas podem chegar a 3 metros de altura.

Entre quinta e sexta-feira, o Corpo de Bombeiros realizou 27 resgates no litoral fluminense, sendo 17 deles na área do Gmar de Copacabana.

Nos últimos dias, as ondas avançaram sobre o asfalto no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro; em Itaipuaçu, em Maricá, na Região dos Lagos; e em Macaé, também na Região dos Lagos.

Veja o vídeo dos banhistas sendo arrastados em Itacoatiara. Eles estavam na Pedra do Pampo, que separa o mar aberto da prainha, quando foram engolidos pelas ondas.

Na Praia de Itacoatiara (Niterói-RJ), banhistas que observavam o mar agitado foram arrastados por uma onda na manhã desta sexta (17). Pessoas que filmavam de longe registraram o incidente; pelo menos 2 foram derrubados pela correnteza. pic.twitter.com/Baqrs9cm2E — Maicon Souza (@MaiconSouza_) May 17, 2024





Até o momento de publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde deles.

