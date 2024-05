Reprodução: Redes Sociais Alunos mandam figurinhas nazistsa em grupo de escola

Alunos de uma escola de São Paulo trocaram imagens que fazem apologia ao nazismo em grupos de WhatsApp. Os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Lema, na Vila Leopoldina (SP), enviaram imagens editadas de jogadores de futebol e do personagem Pou, com a bandeira da Alemanha Nazista e suásticas.

O caso foi denunciado por uma aluna que é filha de judeu. Segundo o pai dessa estudante, ele precisou cobrar por vários dias uma posição da instituição. "Parece que não entenderam a gravidade do assunto", disse ele ao UOL.

A diretora da escola, Márcia Prado, afirmou que os alunos que enviaram as figurinhas não foram suspensos. Eles foram chamados e os pais foram comunicados sobre o ocorrido, no entanto, Prado afirma que a escola "segue as determinações da legislação vigente" e que só suspenderá os envolvidos caso "houver outra situação de desrespeito".

"O Colégio trabalha com medidas de orientação e informação, dando lhes suporte, estamos atentos, e esperamos que as famílias se comprometam a dar continuidade sobre este cuidado. Ficaremos atentos, e isto foi bem explicado, se houver qualquer problema, encaminharemos de outra forma", disse a diretora da escola ao UOL.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.