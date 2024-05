Reprodução PMs voltavam de evento na Câmara dos Vereadores

Um ônibus que transportava 28 policiais militares sofreu uma tentativa de assalto no Centro do Rio na noite desta quinta-feira (16). Os agentes, da 2ª cia do 33º BPM (Angra dos Reis), voltavam de um evento na Câmara de Vereadores do Rio quando foram abordados por criminosos, que entraram no veículo enquanto ele estava parado no sinal.

Quando os suspeitos entraram no ônibus, os PMs começaram a atirar. Os tiros atingiram um dos criminosos, que morreu no local.

Confira o momento em que ônibus que transportava PMs sofre tentativa de assalto

De acordo com a nota divulgada na manhã desta sexta-feira (17) pela Polícia Militar, a tentativa de assalto foi realizada por três suspeitos, enquanto o ônibus passava pela Avenida Beira Mar.

Segundo a corporação, o suspeito que morreu no local foi atingido por tiros disparados por dois policiais que estavam de folga e a bordo. Os outros dois homens fugiram.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, que ainda não foi identificado. As armas usadas pelos PMs foram apreendidas, assim como a arma encontrada com o suspeito, segundo a nota da Polícia Civil.

