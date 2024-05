Reprodução/ Flipar 112 pessoas são presas por crimes em meio às enchentes no RS





Em meio à crise de emergência enfrentada pelo Rio Grande do Sul, 112 indivíduos foram detidos no estado por uma série de delitos, incluindo furtos, saques, posse ilegal de armas e crimes de natureza sexual.

A divulgação dessas informações foi feita pelo secretário de Segurança Pública do estado, Sandro Caron, em entrevista ao jornal O Globo nesta sexta-feira (17/5).

Conforme dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública estadual, 43 indivíduos foram presos por furto. Além disso, 41 pessoas foram detidas em abrigos, sendo que 13 delas foram capturadas por praticarem importunação sexual. Os demais detidos estavam envolvidos em saques, tráfico de drogas ou posse ilegal de armas.

O secretário Caron destacou que o governo estadual está implementando medidas para conter a ocorrência desses crimes. Ele mencionou que embarcações estão patrulhando as ruas de Eldorado do Sul, Canoas e Porto Alegre. Além disso, o governo de Eduardo Leite (MDB) reforçou a segurança no estado convocando mais de 260 mil policiais civis aposentados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp