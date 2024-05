Governo do RS Cidades provisórias do Rio Grande do Sul





Na sexta-feira (17), o governo do Rio Grande do Sul apresentou um plano para estabelecer quatro cidades temporárias na região metropolitana de Porto Alegre. Essas cidades temporárias têm o propósito de acomodar famílias que foram forçadas a sair de suas casas devido às enchentes que afetaram o estado.

Os locais escolhidos para esses assentamentos temporários são Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo e Guaíba, conforme indicado pelo vice-governador Gabriel Souza. Aproximadamente 65% da população afetada reside nessas áreas, que atualmente enfrentam condições de abrigo inadequadas.

Cada cidade temporária será equipada com:

Dormitórios para cada família

Banheiros e chuveiros (não químicos)

Cozinhas comunitárias

Lavanderias coletivas

Espaços multiuso com televisores e computadores

Áreas recreativas para crianças

Espaços dedicados para animais de estimação

Postos de atendimento médico e assistência social

Prazo e Implementação

Essas cidades serão construídas com a ajuda de uma empresa que será contratada na próxima semana. Espera-se que as instalações estejam prontas dentro de 15 a 20 dias após a entrega dos materiais necessários.

O contrato inicial prevê um funcionamento de seis meses, com a possibilidade de extensão por mais seis meses.

O estado do Rio Grande do Sul tem atualmente cerca de 80 mil pessoas desabrigadas, das quais 70% estão nos municípios que receberão as novas estruturas temporárias.

Muitas dessas pessoas estão abrigadas em locais como ginásios, escolas e universidades, que precisam ser liberados para retornar às suas funções normais.

Para uma solução habitacional definitiva, o governo do estado planeja a construção de novas moradias. Um dos modelos de habitação, com 44 metros quadrados, começará a ser construído no Vale do Taquari em 21 de maio, com uma estimativa de 120 dias para conclusão de 250 unidades.

Outro modelo, de 27 metros quadrados, permitirá a entrega rápida de 200 unidades em 30 dias após a preparação do terreno.

Além disso, o governo está planejando contratar a construção de 2.500 unidades habitacionais de 53 metros quadrados, que devem ser entregues em 90 dias após a preparação do terreno. Essas unidades terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro.

Esse esforço é fruto de uma colaboração entre o governo estadual, o Executivo e o Legislativo, com o objetivo de proporcionar abrigo para as famílias afetadas e liberar os locais atualmente usados de forma improvisada.

