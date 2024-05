Reprodução/ Polícia de NY Mãe tranca filho de 2 anos em gaiola com fezes e urina





Uma criança de 2 anos foi encontrada presa em uma gaiola coberta de fezes e urina, após ser trancada pela própria mãe. O objeto, construído com pedaços de berço, estava amarrado em três lados diferentes para evitar tentativas de fuga.

A polícia de Nova York encontrou e resgatou a criança que, além das condições sanitárias, apresentava hematomas no rosto e no corpo, além de duas costelas fraturadas. Os oficiais estimam que os ferimentos aconteceram entre dez dias e duas semanas antes de seu resgate.

James O'Callaghan, um dos primeiros a chegar no local, descreveu a situação como "grotesca", afirmando que "nenhuma explicação seria plausível para deixar uma criança dentro de uma jaula".

A casa onde a criança foi encontrada apresentava paredes manchadas com fezes e resto de comida em decomposição, incluindo diversos ossos de galinha. As condições insalubres foram descritas pelo oficial como "desumanas".

Os vizinhos realizaram protestos no local para que o sistema judicial atue com firmeza no caso e garanta "justiça" para a criança após o escândalo.