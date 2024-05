Reprodução/Uol Homem morou em estacionamento de hospital em Porto Alegre

Um homem de 47 anos precisou morar no estacionamento de um hospital de Porto Alegre para dar continuidade ao tratamento de um câncer de pâncreas. A situação foi necessária em meio ao caos vivido no Rio Grande do Sul . Tratando da doença, Astelio Miguel dos Santos decidiu fazer de seu Fiat Uno um lar temporário para não perder as sessões de radioterapia na Santa Casa da capital. A história foi revelada pelo UOL.

Diagnosticado com câncer de pâncreas em dezembro de 2023, Astelio chegou a reduzir metade do tumor. Com as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, porém, o paciente perdeu quatro sessões de radioterapia e passou a ficar preocupado com um possível avanço da doença.

Morador de Campo Bom, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, o homem viu a distância para a Santa Casa aumentar de 49 km para 150 km depois das cheias inundarem ruas e estradas - o caminho para o hospital precisou ser desviado.

Com sintomas da doença e sentindo efeitos do tratamento, Astelio desistiu de dirigir por 12 horas por dia e passou a dormir em seu carro no estacionamento da Santa Casa de Porto Alegre. Para ficar mais confortável, ele retirou os bancos do passeiro e o traseiro para colocar um colchão.

A solução foi eficaz, já que Astelio não perdeu nenhuma sessão desde a quarta-feira (8). Seu tratamento é feito cinco vezes por semana, de segunda a sexta-feira.

Abrigo

A "estadia" de Astelio no estacionamento do hospital durou uma semana. Desde a última quinta-feira (16), ele "migrou" para um abrigo especializado em pacientes em tratamento de câncer. O homem foi avisado sobre a estrutura por enfermeiras da Santa Casa.

No local, Astelio mora em um lugar com médico e residentes monitorando os pacientes. Além disso, ele recebe refeições balanceadas e preparadas de acordo com sua necessidade - o homem de 47 anos possui diabete.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp