Jefferson Rudy/Agência Senado - 13.12.2023 Senador Sergio Moro (União-PR)





Nesta quinta-feira (16), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia a série de análises de recursos contra a decisão que absolveu o senador Sergio Moro (União-PR).



A Corte Eleitoral avaliará recursos apresentados por partidos como PL e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) contra a decisão do TRE-PR. Na ocasião, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou as acusações que envolvem três vertentes: abusro de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa 2.

Todas as alegações foram realizadas no âmbito de investigações eleitoral, com Sergio Moro se mantendo como senador.

A decisão é feita por maioria, e conta com o voto de pelo menos quatro ministros. O tema a respeito de Moro permanecerá em pauta de julgamentos na próxima terça-feira (21).