Onda de calor deve elevar temperaturas em 5ºC

Após a recente influência de uma frente fria que trouxe algum alívio, a intensa onda de calor que assolava o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil no início do mês se prepara deve retornar, prevê o Climatempo. O bloqueio atmosférico responsável por este fenômeno, enfraquecido pela frente fria, se deslocou para a porção norte da Região Sudeste, preparando o terreno para o retorno das altas temperaturas.

"O Rio de Janeiro terá tempo firme, com sol e calor na quinta-feira (16), apenas com muitas nuvens de manhã. A sexta (17) será ensolarada, com previsão de calor de até 36°C. O sábado (18) também terá muito sol, mas a quantidade de nuvens aumenta no decorrer do dia com a aproximação de uma nova frente fria", aponta o Climatempo.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor, caracterizada por temperaturas máximas mais de 5ºC acima da média para a época do ano, está prevista para se estender até o dia 20 de maio. Porém, suas áreas de abrangência serão bastante reduzidas em comparação ao período anterior.

Regiões Afetadas pela Onda de Calor

Neste novo período, a onda de calor atingirá exclusivamente o centro-norte paulista, parte norte do Sul de Minas Gerais, poucas áreas do Triângulo Mineiro e a região de Paranaíba, no extremo leste de Mato Grosso do Sul.

Regiões em Vermelho: Centro-norte paulista, parte norte do Sul de Minas Gerais, poucas áreas do Triângulo Mineiro e região de Paranaíba, no extremo leste de Mato Grosso do Sul.

Regiões em Laranja: Centro-leste de São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sul de Minas, Zona da Mata Mineira, parte norte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, centro e sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

A recente passagem de uma frente fria trouxe um alívio temporário, com chuvas e temperaturas mais baixas em algumas áreas. No Rio de Janeiro, por exemplo, registrou-se a tarde mais fria do ano nesta quarta-feira (15), com temperatura máxima de 24,6°C na Vila Militar.

Enquanto nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro houve uma queda significativa nas temperaturas, no interior de São Paulo pouco mudou. Em cidades como Ribeirão Preto, a média de temperaturas máximas na primeira quinzena de maio deste ano foi consideravelmente maior do que no ano anterior, com máximas variando entre 31ºC e 35ºC.

De acordo com o CIIAGRO, a média de temperaturas máximas em Ribeirão Preto saltou de 29.4ºC em 2023 para 33ºC neste ano, representando um aumento significativo de 3.6ºC. A previsão é que o calor persista até o início da próxima semana, mantendo as temperaturas elevadas e exigindo medidas de precaução por parte da população.

Com a volta da onda de calor e o aumento das temperaturas em diversas regiões, é essencial que a população esteja atenta às recomendações dos órgãos meteorológicos e adote medidas para se proteger do calor intenso.

