A defesa de Daiane dos Santos, cozinheira presa por cortar o pênis do marido com uma navalha em Atibaia, no interior de São Paulo, disse que irá recorrer da decisão que condenou a mulher a quatro anos, oito meses e 26 dias de reclusão em regime fechado. O caso aconteceu em dezembro de 2023.

Segundo o UOL, a juíza fixou a pena-base por lesão corporal gravíssima de dois anos, oito meses e 28 dias de reclusão, aumentando a pena da acusada com as qualificadoras de meio cruel, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

A defensora de Daiane disse que irá recorrer porque entende que a cliente agiu sob forte emoção. Ao UOL, a advogada Tássia Mafra, que representa a cozinheira, declarou que a mulher pode responder em regime semiaberto.

Apesar de recorrer, a defesa manifestou satisfação com o resultado. Segundo Mafra, a decisão foi tomada sem excessos pelo Judiciário. "De qualquer forma, foi um ótimo resultado", concluiu.

Casamento continua

Mesmo após ter o pênis cortado, Gilberto Nogueira continua casado com Daiane dos Santos. Os dois, porém, tem uma relação à distância e se comunicam por cartas. Ele não a visita na prisão.

"Ambos afirmam que o relacionamento deles continua e eles vão dar prioridade para a preservação da família e tentar passar por cima de tudo isso. O Gilberto é muito apaixonado pela Daiane, e ela por ele", disse a defensora ao UOL.

Relembre o caso

Na época do crime, Daiane foi até a polícia se entregar. Ela chegou na delegacia e disse: "Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido".

Antes da ação, a mulher enviou uma mensagem sedutora ao marido. No dia do crime, ela enviou uma mensagem a Gilberto, dizendo que "queria vestir uma lingerie" para ele naquele dia, preparando o momento para a falsa relação sexual, conforme relato do marido à TV Thathi Campinas (afiliada da Record TV).

Depois de cortar o pênis, a cozinheira ainda fotografou o órgão genital, jogou no vaso sanitário e deu descarga. A ação foi realizada para impedir que o marido pudesse reimplantar o órgão, informou o delegado Rodrigo Salas ao UOL.

No boletim de ocorrência, obtido pela VTV (afiliada do SBT), a Daiane afirmou que ouviu ser possível reimplantar o órgão e, por isso, decidiu dar descarga.

