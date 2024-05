Reprodução: Flickr Hospital Central da Santa Casa de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar a denúncia de abuso sexual cometido por um médico residente da Santa Casa contra uma paciente durante uma cirurgia. Ramiro Carvalho Neto, de 33 anos, é especialista em ortopedia e traumatologia. Ele é investigado por estupro de vulnerável.

Formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2017, Ramiro já teve um processo disciplinar contra ele para apurar denúncia de assédio sexual durante os jogos universitários de 2013. Na época, ele foi suspenso por 90 dias da faculdade.

No caso atual, durante o procedimento, o médico teria sido foi flagrado tocando nas genitais da paciente, que estava sedada, segundo informações do g1.

Além da Polícia Civil, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) também investiga o caso. Em nota, o órgão afirmou “está investigando o caso em questão, e que as apurações correm sob sigilo determinado por Lei.”

O inquérito foi aberto no 77º Distrito Policial (Santa Cecília), por meio de uma portaria, a pedido do Ministério Público (MP-SP).

Ainda, o hospital onde teria ocorrido o crime, Santa Casa, informou que “as investigações internas estão em fase de finalização”, e que a “instituição está à disposição para prestar todas as informações às autoridades competentes”.

