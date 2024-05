Reprodução: prefeitura de Pelotas Pelotas é uma das cidades atingidas pela cheia da Logoa dos Patos

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo de 5 metros nesta quinta-feira (16) . Por outro lado, a Lagoa dos Patos subiu 30 centímetros em 48 horas e inundou mais áreas no sul do Rio Grande do Sul, segundo a Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A Lagoa dos Patos atingiu 2,75 metros nesta quinta-feira (16). A água afeta principalmente Pelotas e São Lourenço do Sul. O nível mais alto a que a lagoa chegou foi 2,88 metros em 1941.

Em Pelotas, mais de 2 mil pessoas precisaram desocupar suas residências em áreas de risco. Por razões de segurança, o acesso à Praia do Laranjal foi interditado, uma medida inédita até o momento.

No Canal São Gonçalo, que desemboca na lagoa, o nível da água atingiu 3 metros nesta quinta-feira. Segundo a prefeitura, a região do porto não foi inundada graças aos diques que contêm o avanço das águas.

Nível dos rios - Hoje às 7h

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,98 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 7,00 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,81 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari - Muçum – 6,42 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí - Feliz – 3,32 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai - Uruguaiana – 11,09 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos - São Lourenço do Sul – 2,77 metros 18h-15/5 (cota inundação 1,30)

Chuvas na região

Segundo a meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, o estado deverá receber mais chuvas entre esta quinta (16) e sexta-feira (17). “A chuva retorna, vindo pelo noroeste e norte gaúcho, passa pelo centro e vai até a região nordeste. Ou seja, em todas essas áreas, as chuvas retornam a partir da tarde. Os volumes variam de 20 a 40 milímetros ao longo desta quinta-feira”, diz a previsão.

Rio Grande do Sul

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 151 mortes,104 desaparecidos e 806 pessoas feridas. No total, 458 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando mais de 2 milhões de pessoas.

A previsão indica uma queda na temperatura devido a uma frente fria avançando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Rajadas de vento são esperadas, o que pode dificultar o escoamento da água.

