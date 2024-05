Divulgação/Seb Elefanta Lady morreu aos 52 por eutanásia

Uma elefanta chamada Lady , de 52 anos, morreu por eutanásia após deitar e "não conseguir levantar mais". O caso aconteceu no Santuário de Elefantes Brasil (SEB) , na Chapada dos Guimarães , a 65 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Em nota, o SEB informou que Lady chegou ao santuário há quatro anos, sendo resgatada de um circo na Paraíba. O animal tinha uma doença séria chamada osteomielite, uma infecção no osso que causa muitas dores e não tem cura. A organização ainda contou que a elefanta recebia analgésicos pelo menos três vezes por dia.

“Ela dormia e, ao ser abordada, abria os olhos e olhava para você, mas depois voltava a dormir. Ela foi monitorada durante todo o dia de terça-feira, continuou recebendo analgésicos, mas não houve alteração em seu estado”, informou o SEB.

Crises

O Santuário ainda comunicou que Lady vinha sofrendo com crises nos últimos meses. "Consultamos especialistas de todo o mundo sobre seus cuidados e tratamentos, tentamos medicina tradicional, terapias complementares como laserterapia, homeopatia, trabalho energético, qualquer coisa para encontrar um remédio não prejudicial que pudesse lhe proporcionar algum alívio, mas sempre com sucesso limitado. Parte da autonomia consiste em dar a cada elefante a capacidade de decidir não continuar", acrescentou.

