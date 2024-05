Divulgação/Copa Energia Botijões de gás à deriva em Canoas (RS)

Em meio à catástrofe no Rio Grande do Sul , a população de Canoas acordou nesta quinta-feira (16) com mais uma preocupação. Um "mar de botijões de gás" à deriva foi visto nas enchentes. De acordo com a Copa Energia , distribuidora dos botijões, uma barreira foi feita para evitar qualquer tipo de acidente.

Em comunicado, a empresa informou que a unidade operacional de Canoas sofreu um alagamento parcial que atingiu a área de armazenagem. De acordo com a nota, os botijões de gás estão vazios e o monitoramento da situação é "constante".

Reprodução/Globonews Copa Energia precisou levantar barreira para evitar acidente

"A Copa Energia está vigilante com a situação das suas instalações e cuidando dos seus colaboradores, enfrentando os desafios com união e apoiando o Estado do Rio Grande do Sul", diz um trecho do comunicado.

Canoas é um dos municípios mais afetados do estado, com cerca de 60% da cidade sendo atingida pelos temporais. Ao todo, aproximadamente 40 mil pessoas ficaram desabrigadas, precisando de acolhimento em abrigos públicos viabilizados pela prefeitura.

Leia a nota da Copa Energia na íntegra:

"Devido aos recentes eventos climáticos que afetaram o Rio Grande do Sul, a unidade operacional de Canoas (RS) da Copa Energia, localizada ao lado do Rio Jacuí, sofreu alagamento parcial que atingiu a área de armazenagem de recipientes transportáveis de GLP vazios (botijões de gás), que flutuaram e se deslocaram dentro do perímetro da empresa. Equipes especializadas foram acionadas. Barreiras de contenção foram instaladas e está sendo mantido o monitoramento da segurança do local. A Copa Energia está vigilante com a situação das suas instalações e cuidando dos seus colaboradores, enfrentando os desafios com união e apoiando o Estado do Rio Grande do Sul".

