Reprodução Adolescente sequestrado é resgatado após 26 anos





Um adolescente, identificado como Omar Bin Omran, sequestrado há 26 anos, finalmente foi resgatado. O fato curioso desta história é que o jovem foi encontrado a apenas 90 metros de sua casa, na residência de um vizinho, na Argélia.

O episódio aconteceu no ano de 1998, quando, à época, Omar caminhava a caminho da escola antes de ser sequestrado. Agora com 45 anos, o argelino foi salvo do porão no qual vivia em situação desumana.

O principal alvo das autoridades é um senhor de 61 anos, dono da casa, que vivia sozinho no local. Os investigadores teriam sido avisados pela família da vítima, que pediram para que a casa em questão fosse revistada outra vez.

Os promotores, então, desconfiaram de um "fundo falso" em um dos terrenos, localizando um alçapão escondido no chão.

Anteriormente, o dono da casa também havia sido acusado de matar o seu próprio cachorro. Após a suposta ação, o mesmo colocou o animal na frente da casa de Omar, a fim de provocar a família do sequestrado.

O suspeito está sendo monitorado pelas autoridades locais e foi levado sob custódia.