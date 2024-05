Divulgação/Climatempo A frente fria pode ser acompanhada por um pode ser ciclone extratropical

Com a frente fria avançando e enfraquecendo parcialmente o bloqueio sobre o país, ao menos cinco capitais terão suas temperaturas mais baixas do ano nesta quarta-feira (15).

O Sul será a região mais afetada, com mínimas de 7°C em Porto Alegre e 12°C em Florianópolis, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os meteorologistas da Climatempo apontam que as capitais com recorde de baixas temperaturas serão Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá e Rio Branco.

Embora São Paulo e Rio de Janeiro devam ter quedas significativas nas temperaturas, não se espera que atinjam as mínimas do ano, com 16°C e 18°C, respectivamente.

Apesar do frio no Centro-Sul durante a semana, as temperaturas devem subir no fim da semana, já que a frente fria não será capaz de romper totalmente o bloqueio atmosférico.

O bloqueio, que dura desde 22 de abril, mantém as chuvas estacionadas no Sul, concentrando as instabilidades nessa região.

O risco de geada aumenta no Sul do país, com possíveis marcas abaixo de 0°C em pontos do sul do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Catarinense. O Inmet emitiu alertas de "perigo" e "perigo potencial" para a região, com risco de perda de plantações.

O dia deve ser ensolarado, com poucas nuvens e sem previsão de chuva na região sul nesta quarta-feira (15)

Com a passagem da frente fria, que tem trazido alívio rápido do calor e redução das chuvas no Rio Grande do Sul, as temperaturas devem subir novamente no Sudeste e no Centro-Oeste a partir de quinta-feira (16).

Vinicius Lucyrio explicou que a chuva retornaria ao estado na quinta-feira, mas que a condição não seria tão extrema quanto a observada nos últimos dias. Ele afirmou que os maiores acumulados seriam registrados no norte do Rio Grande do Sul.

Ele acrescentou que a chuva não seria tão intensa, com previsão de chuva forte no norte, na serra e na região dos vales, com duração menor e diminuindo novamente a partir de sexta-feira (17). Ele mencionou que os volumes de chuva ficariam entre 60 e 100 milímetros no norte do estado e entre 30 e 50 milímetros na região de Porto Alegre.

O metereologista alertou que, mesmo em uma situação normal, os volumes poderiam causar problemas devido às inundações e ao solo já encharcado, tornando qualquer chuva na região potencialmente problemática.

Os volumes de chuva devem variar entre 60 e 100 milímetros no norte do estado. Na região de Porto Alegre, os acumulados devem ficar entre 30 e 50 milímetros.

Ele alerta que, mesmo em condições normais, os volumes podem causar problemas devido às inundações e ao solo já encharcado, tornando qualquer chuva na região potencialmente problemática.

