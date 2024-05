Reprodução A calamidade com as enchentes no Rio Grande do Sul é tão impactante que o Ministério da Saúde emitiu uma nota recomendando que os profissionais de saúde ofereçam imediatamente tratamento contra leptospirose para quem apresentar sintomas da doença.





Com o recuo das águas do Rio Guaíba após a trégua das chuvas, Porto Alegre se depara com um novo cenário pós-cheias, revelando os danos e desafios enfrentados pela cidade.

Além dos estragos visíveis, surge um novo problema: o odor desagradável proveniente da lama, do lodo, de animais e peixes mortos, alimentos estragados e outros resíduos deixados pela inundação.

Moradores e voluntários que transitam pelo Centro da capital gaúcha têm relatado a intensidade do mau cheirona região.

Registros de insetos como baratas e ninhadas de ratos em busca de abrigo também são comuns, evidenciando os desafios enfrentados pela população e pelas autoridades locais.

Para lidar com a situação, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) iniciou nesta quarta-feira (15) os trabalhos de limpeza em áreas já secas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, além de outras regiões afetadas.

Uma equipe de 70 garis está mobilizada para o recolhimento de resíduos acumulados e a raspagem do lodo, contando com o auxílio de equipamentos como caminhão compactador, retroescavadeira e caminhão caçamba. O balanço completo dos trabalhos ainda não foi divulgado.

A previsão do tempo aponta para a possibilidade de chuva nesta quinta-feira (16) no Rio Grande do Sul. Até o momento, devido as enchentes, foram registradas 149 mortes.