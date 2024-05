Reprodução: Flipar Nesta sexta-feira (10/05), a TV Globo mostrou imagens impressionantes de um "cemitério de carros" em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul tem alerta "muito alta" para inundações e enchentes nesta terça-feira (14). O alerta foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) , na noite desta segunda-feira (13). A maior preocupação é com a capital Porto Alegre.

"Considera-se muito alta a possibilidade de novas ocorrências hidrológicas nas mesorregiões Centro-Oriental, Nordeste, Sudeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre, devido aos níveis fluviométricos elevados em vários municípios e ao deslocamento das ondas de cheia, decorrentes dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo", diz o alerta.

As bacias hidrográficas em situação crítica são:

1) Bacia do Lago Guaíba, que receberá toda água que se desloca pelas Bacias dos Rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí, todas com níveis acima da cota de transbordamento em elevação no médio e baixo curso das bacias hidrográficas citadas, agravando muito a situação da cidade de Porto Alegre, onde o nível do Lago Guaíba se encontra em 4,94m, estando 1,94m acima da cota de inundação, porém com tendência da elevação nos próximos dias.

2) Na Bacia do Rio Camaquã, os níveis estão elevados devido ao deflúvio proveniente do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos e aos ventos intensos de sul, agravando a condição hidrológica em todos os municípios às margens da Lagoa dos Patos, na região sudeste do estado.

Já o órgão considera "moderado" o risco hidrológico nas mesorregiões Sudoeste e Centro Ocidental Rio-Grandense, no estado do Rio Grande do Sul devido à permanência do nível elevado do rio Uruguai.

