Reprodução/redes sociais Ponte do rio Caí cedeu parcialmente

As cidades de Gramado e Pelotas , no Rio Grande do Sul , foram fortemente impactadas pelas chuvas deste final semana. Somente neste sábado (11), choveu mais de 200 mm nos dois municípios. Como consequência, ruas chegaram a ceder e bairros inteiros foram evacuados.

Em Gramado, a rua Henrique Bertoluci, localizada no bairro Piratini, desabou. Nas redes sociais, um vídeo mostra a destruição deixada no local, com residências sendo afetadas. Veja abaixo.

Ainda em Gramado, a prefeitura emitiu alerta para evacuação de 16 pontos da cidade turística. Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, o município já registrou sete mortes.

Em Pelotas, na região da Lagoa dos Patos, a situação é tão grave quanto. Nos últimos dias, a Prefeitura disse que 24 áreas do município devem ser evacuadas imediatamente.

A principal preocupação é com o Canal São Gonçalo, que chegou a 2,88 m na noite de domingo e deve ultrapassar o maior nível registrado. Confira o alerta em tempo real aqui .

Ponte no rio Caí cede

Uma ponte que passa por cima do rio Caí e liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul cedeu parcialmente. De acordo com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), há risco de desabamento. O tráfego de veículos foi interrompido na altura do Km 174 da BR-116.

