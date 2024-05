Divulgação/Pablo Reis/Ascom SPGG A operação foi viabilizada pela Starlink, do empresário Elon Musk, por meio da Global Skylink Participações, empresa brasileira.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou neste domingo (12) que as doações de mil terminais da Starlink, empresa de Elon Musk que fornece conexão à internet sem fibra óptica, chegaram ao estado. O Rio Grande do Sul enfrenta uma grave escassez de internet em várias regiões devido à catástrofe climática.

Os equipamentos chegaram à base aérea de Canoas na noite deste sábado (11) e ajudarão a restabelecer a comunicação nos principais pontos da Defesa Civil, da Segurança Pública, em unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais durante o período de calamidade.

A doação foi motivada por um pedido feito por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, a Elon Musk. Faria usou um vídeo da modelo Gisele Bündchen, que nasceu no estado, para sensibilizar o mundo. Musk declarou que o acesso à internet será gratuito "até que a região se recupere".

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu ao empresário pelas doações via o X (antigo Twitter). "Muito obrigado, Elon Musk, pela doação de 1000 antenas de internet via satélite Starlink. Como os equipamentos virão com os serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso estado!"

Na última atualização divulgada pela Defesa Civil do RS, em 12 de maio, às 12h, mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas, com 806 desaparecidos e 131 mortes. Os temporais, que começaram em 29 de abril, têm causado danos a imóveis e elevação no nível dos rios e arroios, deixando muitas pessoas desabrigadas.

