Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Rio Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu seu menor patamar dos últimos oito dias: 4,58 metros, de acordo com o registro mais recente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Cais Mauá.

Segundo o site da agência, o patamar do rio subiu pela manhã deste sábado (11) com as chuvas na região, alcançando a marca de 4,60 metros. Entretanto, ele voltou a recuar a partir das 13h, a níveis semelhantes dos registros do dia 3 de maio.

O nível atual ainda está acima da margem de inundação, que é de 3 m. A capital gaúcha está entre os 444 municípios do estado que foram afetados pelas chuvas.

Previsão do tempo indica que nível do Guaíba pode voltar a subir

Segundo a Climatempo, a previsão é que o volume de chuva ultrapasse os 150 milímetros em grande parte do estado. Além da frente fria, outro fator contribui para esse cenário: o crescimento de uma área de baixa pressão na porção litorânea do RS, que criam nuvens mais carregadas, principalmente no centro-leste e no nordeste gaúcho, assim como o sul de Santa Catarina, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os temporais também devem afetar a região metropolitana de Porto Alegre, especialmente no domingo (12), em que as chuvas podem chegar a até 200 mm, com rajadas de vento de até 100 km/h. Dessa forma, o nível do Rio Guaíba pode voltar a superar os 5 metros. A temperatura mínima ficará em torno de 18°C, enquanto a máxima não passará de 20°C ou 21°C.

Na segunda-feira, a chuva persiste, mas com menor intensidade. A temperatura deve cair, com mínima de 14°C e possibilidade de rajadas de vento à tarde.

A Prefeitura da capital gaúcha anunciou, nesta sexta (10), que as equipes continuarão mobilizadas nos próximos dias no enfrentamento dos danos das chuvas e também para o aumento no nível do lago Guaíba.

"Vamos manter a mobilização dos voluntários, servidores e forças de segurança nos resgates e nos abrigos. Temos um desafio, logo mais à frente, também de reacomodar essas pessoas que saíram de suas casas e perderam tudo", afirmou o vice-prefeito, Ricardo Gomes.

