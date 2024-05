Reprodução/Polícia Civil do Rio Grande do Sul Polícia encontrou depósito com itens furtados de afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul encontrou um depósito onde ladrões guardavam itens furtados de casas e comércios afetados pelas enchentes. A apreensão foi feita durante patrulhamento náutico realizado na zona norte de Porto Alegre , neste sábado (11).

Em imagens divulgadas pela própria Polícia Civil, é possível verificar diversos produtos. Apesar disso, a corporação não foi informado qual o destino dos itens e como será possível fazer a devolução para os verdadeiros donos.

Desde o início do caos no Rio Grande do Sul, as autoridades locais estão relatando um aumento nos crimes de furto e roubo em todo o estado.

Alguns criminosos aproveitam as casas vazias para realizar saques, enquanto outros se passam por voluntários antes de abordar as vítimas das chuvas.

Veja o vídeo abaixo:

#1DIN_Denarc localiza, durante patrulhamento Náutico realizado na zona norte de Porto Alegre, depósito de armazenamento de produtos furtados de residências e estabelecimentos comerciais. pic.twitter.com/iBLYBu8KaF — Polícia Civil do RS (@policiacivilrs) May 11, 2024

Rio Grande do Sul em calamidade

Até o momento, a Defesa Civil contabiliza 136 mortos e 125 desaparecidos em decorrência dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul.

O órgão computa mais de 339.925 pessoas desalojadas. O número de pessoas em abrigos está em 71.398. Ao todo, 445 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 2.039.048 pessoas.

O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), afirma que a expectativa é que o número de impactos suba devido às novas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

