Reprodução/Instagram No Rio Grande do Sul, cão nada até Pedro Scooby para ser resgatado de inundação

Pedro Scooby anunciou, nesta sexta-feira (10), que permanecerá no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Através do Instagram, o surfista de ondas gigantes, que está auxiliando nos resgates, afirmou que a sua ideia era deixar o estado. Ele, entretanto, mudou de ideia após o alerta para fortes chuvas na região.

"Hoje foi um dia de várias reuniões aqui entre o time. Supostamente, nos planos, era um dia que a gente iria embora. Mas, por causa da chuva, a gente resolveu não ir hoje. Ficar de olho, [...] tentando entender alguns outros lugares, que, de repente, poderiam precisar da gente", falou o atleta, que está no Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (6).

Scooby está acompanhado de outros surfistas, como o campeão olímpico Ítalo Ferreira, além de Lucas Chumbo, Reyzinho Duarte, Ian Cosenza, Michelle des Bouillons, Will Santana, Iankel Noronha, Felipe Cesarano, Júnior da Salinas Turismo, Bernardo Scolari e Thiago Lemgruber.

Doações

Em sua publicação, Scooby também pediu para que seus seguidores continuem fazendo doações para os gaúchos. "É muito importante que continuem enviando mantimentos e doando. Eu não fiz nenhuma vaquinha, porque acho que o meu lugar era esse, de resgatar, doar o que eu conheço e o que eu sei fazer. Mas eu sei que tem muitas vaquinhas muito sérias aí, tem pessoas se dedicando muito o tempo inteiro. Vai ter ainda a parte de reconstrução. Continuem ajudando, galera" complementou.

De acordo com Scooby, ele e toda a comitiva acreditam ter resgatado cerca de mil pessoas nos últimos cinco dias. "Eu nunca vou conseguir explicar em palavras, nem em vídeo ou foto, o que eu vi aqui. Acho que a frase que eu mais chego perto aqui é 'parecia o fim do mundo'. Mas eu acredito que não é o fim do mundo, é um recomeço. E as pessoas, geralmente, saem mais fortes desse recomeço", finalizou o surfista.

