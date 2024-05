Reprodução/redes sociais Onça foi filmada em ruas de Jataí, Goiás

Os moradores da cidade de Jataí, em Goiás , levaram um susto ao ver uma onça-parda caminhando pelas ruas. O caso aconteceu nesta semana e intrigou os habitantes do município localizado a 320 km da capital. Assista ao vídeo ao final da matéria.

Em vídeo divulgado por moradores, é possível ver o animal levando um susto após ouvir latidos de um cachorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, até a publicação desta matéria, a onça não havia sido encontrada.

Segundo o tenente Lourivaldo Ribeiro, a onça pode atacar as pessoas caso se sinta ameaçada. "A gente vem com uma equipe para fazer a contenção do animal. Essa contenção é feita com a presença de um veterinário, o animal precisa ser sedado para ser manipulado", disse o integrante do Corpo de Bombeiros, ao G1.

Assista ao vídeo abaixo:

Uma onça foi avistada em Jataí, próximo a uma unidade de saúde, provocando mobilização dos Bombeiros. O animal foi filmado correndo após latidos de um cachorro. Identificada como Parda ou Suçuarana pelo biólogo Edson Abrão, é uma espécie ameaçada. A onça, possivelmente jovem, é… pic.twitter.com/9ZS1Z45M7W — Mais Goiás (@maisgoias) May 10, 2024

