reprodução/Polícia Civil Mulher é presa por perseguir médico em MG

Uma história parecida com a que deu origem ao seriado "Bebê Rena" foi revelada em Minas Gerais . Na última quarta-feira (8), a Polícia Civil prendeu uma mulher por perseguir um médico durante cinco anos em Ituiutaba , no Triângulo Mineiro. Foragida desde março do ano passado, ela foi detida em Uberlândia.

Na série "Bebê Rena", inspirada em um caso real, um comediante é perseguido e assediado por uma admiradora, chamada Martha Scott. De acordo com a Polícia Civil, o mesmo ocorreu com um médico e sua família em Minas Gerais.



A investigação afirma que a mulher, atualmente com 23 anos, se tornou paciente do médico em 2019. Apaixonada por ele, a jovem passou a realizar diversas investidas, que foram não correspondidas pelo profissional.

Incomodado, o médico deixou de atender a mulher. Ainda assim, ele não conseguiu se livrar da presença da jovem, que passou a enviar mensagens, fazer ligações telefônicas e até visitar seu consultório.

30 BOs

Segundo a Polícia Civil, o médico e sua esposa chegaram a registrar cerca de 30 boletins de ocorrência (BOs) por ameaça, perturbação do sossego e trabalho, lesão corporal e extorsão. Em duas ocasiões, a jovem chegou a ser detida em flagrante, mas foi liberada mediante imposição de medidas cautelares.

O pedido de prisão só aconteceu após a mulher roubar o celular da esposa do médico, em março do ano passado. Até então foragida, ela foi detida pelo crime de "roubo". No período em que estava sendo procurada, a jovem continuou ligando para a família do profissional.