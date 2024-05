Reprodução: Defesa Civil Eldorado do Sul permanece alagada

O vice-prefeito de Eldorado do Sul (RS), Ricardo Alves Santos, revelou que o município segue em situação crítica em decorrência das enchentes históricas que atingiram a cidade, causadas pelas fortes chuvas em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao Jornal da CBN, o vice-prefeito afirmou que a cidade ainda está alagada devido à cheia do rio Jacuí, e que a orientação é que as pessoas saiam do município - que não tem mais água, luz ou comida.

Embora as chuvas continuem, ainda estão sendo realizados resgates com o auxílio de barcos.

'A orientação ainda é para sair, porque a cidade está sem energia, está sem telefonia e a água está precária, sem fornecimento. Então, a orientação ainda é sair, porque a gente tem medo de saques também, no caso, de violência, porque as pessoas estão muito expostas e não tem alimentos para vender na cidade', disse.

Os eldoradense resgatados estão sendo levados para cidades da região, onde recebem assistência humanitária.

Apesar de estar sendo gradualmente restabelecido, o acesso ao município continua precário. Segundo Santos, a administração tem estudado medidas de longo prazo para evitar futuras tragédias.

Chuvas no RS afetam quase 2 milhões

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 136 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado por volta das 9h deste sábado (11). Neste momento, não há mais óbitos em investigação, e o número de de desaparecidos se mantém 141. No total, são 1.951.402 de pessoas afetadas.

