Divlgação/Marinha Essa é a sétima embarcação enviada ao Rio Grande do Sul pela Marinha Brasileira

O maior navio de guerra da América Latina, o NAM Atlântico (Navio-Aeródromo Multipropósito), chegou à cidade de Rio Grande (RS) às 13h42 deste sábado (11) para auxiliar as vítimas da tragédia provocada pelas enchentes. A embarcação partiu da Base Naval da Ilha das Cobras (RJ) na quarta-feira (8) e veio acompanhada pela Fragata Defensora.

O NAM Atlântico trouxe consigo 154 toneladas de donativos, 1.350 militares, 38 viaturas do Grupamento de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil, 24 embarcações de pequeno e médio porte, além de três estações fixas e duas móveis de tratamento de água. Estas últimas têm capacidade para produzir 20 mil litros de água potável por hora, suprindo a demanda em áreas carentes desse recurso.

O vice-almirante Fonseca Júnior, comandante do 5º Distrito Naval, explicou que o NAM Atlântico funcionará como um centro de abastecimento para que embarcações menores possam auxiliar a população local.

Além disso, na última sexta-feira (10), a Marinha atracou o Navio Amazonas, que trouxe 41 mil litros de água potável, equipamentos para resgate aquático, 80 toneladas de suprimentos e materiais de higiene pessoal.

Um hospital temporário foi instalado na quinta-feira (9) na Avenida Nestor de Moura Jardim, número 417, na cidade de Guaíba, para prestar assistência às vítimas. O hospital funcionará das 9h às 17h.

Por fim, foi anunciado que o Guillobel, Navio de Socorro Submarino, está a caminho do estado com alimentos, ração para animais e água, com previsão de chegada para terça-feira (14). Com isso, todas as oito embarcações enviadas pela Marinha para ajudar o Rio Grande do Sul já estarão aportadas no estado, sendo que sete delas já se encontram ancoradas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp