Além de Israel, governo federal também enviou ao Rio Grande do Sul 220 purificadores de água

Israel deve enviar purificadores de água para o Rio Grande do Sul (RS) conforme a embaixada de Israel informou à CNN. Os purificadores irão auxiliar a população afetada pelas catástrofes climáticas. Eles tratam a água de rios, poços e lagos, tornando-a potável e pronta para o consumo.

O pedido foi feito pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), em conjunto com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, solicitando apoio às vítimas do estado.

“Nós, como Estado de Israel, vamos doar purificadores de água. São máquinas que podem transformar a água das ruas e das enchentes, purificando-a para que tenha qualidade e seja segura para consumo. Esperamos que, no futuro, tenhamos menos desafios dessa natureza” , declarou o embaixador de Israel.

Na última quarta-feira (08), o governo federal enviou um total de 220 purificadores de água por meio de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que aterrissou em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Agência Brasil, os equipamentos serão distribuídos em abrigos públicos, onde estão alojadas cerca de 70 mil pessoas e esse número deverá aumentar ao longo dos próximos dias.

O governo também informou que o avião da FAB que transportou os purificadores levou um carregamento de 25 toneladas de produtos doados

De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, os purificadores foram comprados pelo criador de conteúdo Felipe Neto, por meio de doações arrecadadas na internet, com apoio da primeira-dama, Janja da Silva.

"É uma tecnologia muito eficiente e de fácil manuseio. Trouxemos hoje 220 purificadores. Cada um deles tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia, o que nos permitirá purificar 1,1 milhão de litros de água diariamente" , afirmou Pimenta em coletiva de imprensa em Porto Alegre.

“A grande utilidade dos purificadores é viabilizar água potável para os abrigos que não têm acesso a ela. Boa parte dos abrigos pode não ter água potável. Então, 220 purificadores, na nossa avaliação, serão suficientes para suprir a demanda por água potável nesses abrigos, que estão concentrados, em sua maioria, na região metropolitana”, acrescentou o ministro.

