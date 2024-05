Diego Vara / Agência Brasil - 2/05/2024 Moradores do estado do Rio Grande do Sul retirando seu objetos da área alagada

As prefeituras de Pelotas, São Lourenço, e Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, pediram a evacuação imediata da área. Desde quarta-feira (8), as cidades estão em alerta máximo devido às condições climáticas.

O alerta ocorre também por conta do nível da Lagoa dos Patos, que deve chegar a 2,6 metros. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, a lagoa chegou a 2,25 metros na manhã desta sexta-feira (10).

Veja o nível dos rios nesta sexta:

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,75 metros

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 6,13 metros

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,89 metros

Rio Taquari - Muçum – 4,85 metros

Rio Caí - Feliz – 2,71 metros

Rio Uruguai - Uruguaiana – 11,76 metros (nível de inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (Laranjal) – 2,25 metros-dados 17h 09/05 (nível de inundação 1,50)

Lagoa dos Patos (Laranjal) – 2,15 metros (medidas das 17h de 08/05; nível de inundação 1,50)

A orientação é de que, aqueles que não conseguirem deixar a cidade de Pelotas, se abriguem na loja Kitijolo, na Avenida Rio Grande do Sul.

No Rio Grande, os bairros sob risco são: Ilha dos Marinheiros, Ilha do Leonídeo, Ilha da Torotama, Lagoa, Saco da Mangueira, Barra e todas as regiões ribeirinhas.

“É um índice muito alto de chuvas para as próximas horas. Isso dificulta e vai acelerar com a mudança do vento e as condições meteorológicas”, disse o prefeito Fábio Branco.

A orientação é para as pessoas procurarem abrigos públicos ou casas de familiares e amigos.

Ainda, a cidade conta com três abrigos em funcionamento: Esporte Clube Camponês; Ginásio do Lemos Junior (Centro) e Ginásio Wanda Rocha (Cassino).

Em São Lourenço, a prefeitura pede que a população vá para os abrigos municipais Centro de Convivência Conviver (Medianeira), Esporte Clube São Lourenço (Centro) ou Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Lomba).

Últimas atualizações

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 116 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado por volta das 12h desta sexta-feira (10). Neste momento, não há mais óbitos em investigação.

Enquanto o número de mortos subiu de 113 para 116 nas últimas horas, o de desaparecidos caiu de 146 para 143.

O número de feridos é de 756. Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados.

O órgão contabiliza mais de 337.346 pessoas desalojadas, além de 70.772 pessoas em abrigos. Ao todo, 437 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1.947.372 pessoas.

