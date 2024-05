Reprodução: TV Mirante Enchentes no Maranhão alagam bairro de Barreirinhas

Cerca de 450 família foram afetadas por alagamentos no município de Barreirinhas, a 260 km de São Luís, capital do Maranhão . As chuvas cessaram e o volume da água baixou, mas a população agora vive as consequências dos temporais.

Segundo a Defesa Civil do estado, o nível da água chegou a mais de um metro, inundando as casas dos mais afetados. Ainda, uma escola suspendeu as aulas e está fechada devido à enchente.

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Barreirinhas, Jorcelan Pereira, falou ao g1 sobre os alagamentos na cidade.

"Sabemos que são muitos os levantamentos que têm que ser feitos, nós já estamos executando alguns, já deveríamos ter executado em outros locais, mas as chuvas estão complicando um pouco. Mas baixando agora o período da chuva e começando a estiagem, vamos resolver o problema lá, se Deus permitir", disse Pereira.

Na quarta-feira (8), a Prefeitura de Barreirinhas implantou um motor-bomba em algumas ruas para tentar controlar a situação. Cerca de 150 famílias saíram de suas casas por causa das chuvas.

Municípios em situação de emergência

O Maranhão está com 30 cidades em situação de emergência , segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). Ainda, a Defesa Civil estadual informou que somente o município de Santa Inês decretou estado de calamidade pública até o momento. No total são 1.031 famílias desabrigadas e 2.909 desalojadas no estado.

Nas redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, disse que nenhuma cidade do Maranhão está coberta por águas e que todas as famílias que estavam desabrigadas já voltaram para as suas casas.

"Temos 30 municípios em situação de emergência, em que a própria gestão municipal consegue atuar, e os decretos municipais têm período de seis meses de duração; apenas um município decretou estado de calamidade pública, Santa Inês, em razão de uma rodovia federal ter sido cortada. A cidade recebeu todo apoio do governo federal e do nosso Governo do Maranhão", disse o governador.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.