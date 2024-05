Reprodução: Polícia Civil do Piauí Suspeito aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a menina para cometer os abusos

Um homem identificado pelas iniciais J.L.G.S, de 40 anos, foi preso na quinta-feira (9), por ser suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de sua esposa. O caso aconteceu na Zona Rural de Caraúbas do Piauí, a 275 km da capital Teresina. A vítima tem 10 anos.

As investigações da Polícia Civil do Piauí indicam que o suspeito frequentava a casa da família e cometia o crime quando ficava sozinho com a menina. Ele também teria coagido a criança, dando dinheiro para ela não contar sobre os abusos.



Mesmo assim, a menina denunciou o homem para a avó, que levou o caso à Delegacia de Buriti dos Lopes. Segundo a Polícia Civil do Piauí, o crime acontecia há pelo menos dois anos.

O delegado Herbster Santos pediu pela prisão preventiva do suspeito. Ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

