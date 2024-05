Gilvan Rocha/Agência Brasil Prefeitura de Porto Alegre a esquerda e o Mercado Municipal a direita, alagados, após chuva intensa.

A Prefeitura de Porto Alegre suspendeu, na tarde desta quarta-feira (8), as operações de resgate por meio de barcos na zona metropolitana. A medida foi motivada pela volta das chuvas na região, com o risco de descargas elétricas e ventos acima de 80km/h nas próximas horas, que podem colocar a vida de voluntários e agentes em risco.

"Atenção! Pedimos que os barcos em operações de resgate suspendam temporariamente suas atividades, devido à previsão de chuva de até 15mm, possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas na Região Metropolitana", publicou o Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic Porto Alegre), na rede social X (ex-Twitter).

🚨 Atenção! Pedimos que os barcos em operações de resgate suspendam temporariamente suas atividades, devido à previsão de chuva de até 15mm, possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas na Região Metropolitana. pic.twitter.com/9D1Hjqf6S0 — Ceic Porto Alegre (@CEIC_POA) May 8, 2024





Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 100 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 12h desta quarta-feira (8). Além disso, há 4 óbitos em observação.

O número de feridos é de 372. Já a quantidade de desaparecidos é de 128.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 163 mil pessoas desalojadas, além de 66,7 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 417 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Previsão do tempo indica instabilidade para o RS a partir desta quarta

O tempo no Rio Grande do Sul será instável a partir desta quarta-feira (8). A causa é um ciclone extratropical que se aproxima da região Sul, levando frente fria, ventos de 100km/h e queda de granizo.

Segundo o Climatempo, o ciclone não deve passar pelo estado gaúcho, mas trará consequências, como a forte ventania e a previsão de chuva para a metade sul do estado.

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu quatro alertas para chuvas no Rio Grande do Sul. Para região de Porto Alegre, o alerta é de "Perigo Potencial", que indica chuva até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte ou descarga de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

Já as regiões sudoeste e sudeste do estado receberam o alerta de "Grande Perigo", que indica fortes tempestades. Por fim, os dois alertas de "Perigo" são direcionados ao sul do centro gaúcho, indicando a possibilidade de tempestades e chuva de granizo de forma isolada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp