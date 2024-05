Reprodução/Prefeitura de Guaíba/Lucas Wink Pista de pouso improvisada em rodovia no RS

A Rodovia BR-116 , em Guaíba , no Rio Grande do Sul , foi improvisada para ser utilizada como uma pista de pouso para aeronaves. Através das redes sociais, a prefeitura local mostrou o momento em que um avião de pequeno porte utiliza a via para entregar doações às vítimas das enchentes - até o momento, 100 pessoas morreram e mais de 120 estão desaparecidas devido à tragédia.

Segundo a Prefeitura de Guaíba, o avião pousou nas margens da BR-116, em Guaíba, com doações de empresários do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (7). Ao todo, cerca de 300 litros de água, remédios e alimentos foram doados.

A iniciativa teve mediação foi entre a prefeitura municipal de Guaíba com a guaibense e especialista em educação corporativa Yolanda Porto. A BR-116, vale ressaltar, está fechada para veículos.

De acordo com a prefeitura da cidade, a Brigada Militar prestou apoio para organizar o pouso da aeronave. As doações serão encaminhadas para cerca de 70 abrigos que estão recebendo mais de 11 mil vítimas da enchente.

