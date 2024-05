Reprodução/Instagram Livraria fica completamente inundada em Porto Alegre

A Livraria Taverna , localizada no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro histórico de Porto Alegre , ficou completamente inundada após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul .

Em vídeo divulgado pelo dono da livraria, é possível ver que a água tomou conta do espaço. "Bem difícil ver um sonho e um trabalho de dez anos ser levado e destruído pela água, pela imprudência do poder público e pelo negacionismo climático", o livreiro Ederson Lopes no vídeo compartilhado no Instagram da loja.

Na publicação, Ederson ainda pede ajuda aos seguidores e conta o tamanho do prejuízo. "O prejuízo é gigantesco. Nós levamos 3 anos para pagar esses móveis. A quantidade de perdas que todo mundo de Porto Alegre está tendo. É bem difícil", declarou.

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 100 mortos e pelo menos 130 desaparecidos desde a semana passada. Há pelo menos 200 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Encarado como o maior desastre natural da região, o episódio atingiu a maioria das cidades gaúchas.

Assista ao vídeo abaixo:

